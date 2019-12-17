Путін покине Донбас? У США озвучили терміни "прориву" на Донбасі

Глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.

Таку заяву зробив американський дипломат Вільям Тейлор, передає НВ. За його словами, Путіну дуже дорого обходиться підтримка терористів "Л/ДНР".

"Я думаю, що росіяни готові піти. Тому що Донбас – це програш для Росії", – заявив Тейлор.

Він висловив упевненість, що "в 2020 році ми побачимо прогрес на Донбасі". Тейлор вважає, що Путін погодиться на введення миротворців ООН на Донбас, і подасть це як вирішення питання "захисту російськомовних".

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі. Такий поворот здивував лідерів Франції та Німеччини, а також серйозно розлютив представників РФ.

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