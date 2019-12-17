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17 грудня • оновлено в 22:09
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Путін покине Донбас? У США озвучили терміни "прориву" на Донбасі

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Глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.

Таку заяву зробив американський дипломат Вільям Тейлор, передає НВ. За його словами, Путіну дуже дорого обходиться підтримка терористів "Л/ДНР".

"Я думаю, що росіяни готові піти. Тому що Донбас – це програш для Росії", – заявив Тейлор.

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Він висловив упевненість, що "в 2020 році ми побачимо прогрес на Донбасі". Тейлор вважає, що Путін погодиться на введення миротворців ООН на Донбас, і подасть це як вирішення питання "захисту російськомовних".

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі. Такий поворот здивував лідерів Франції та Німеччини, а також серйозно розлютив представників РФ.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Вільям Тейлор
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То есть американцы будут в одиночку х.охлов еб..ть?
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Mega Death
Mega Death
Волкер 2.0)) Лучше пусть расскажет об растущем товарообороте с Россией )) Кстати сальдо положительное у России))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Чубатые, даже не надейтесь, что житель Донбасса уйдут со своей земли
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