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Наречена молодша на 25 років: розкриті плани Путіна на весілля у Європі

22.1тЧитати новину російською

Президент РФ Володимир Путін може відвідати весілля екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, яке відбудеться в жовтні 2018.

Такі чутки почали поширювати відразу після зустрічі Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і його відвідування весільної церемонії глави МЗС Австрії. Як написало німецьке видання Bild, крім Путіна туди запрошено міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Відомо, що обраницею 74-річного німецького політика є 49-річна перекладачка з Південної Кореї Кім Со Ен. Саме до них до Берліна в день одруження, за чутками, і повинен прилетіти Путін.

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Кім Со Ен і Герхард Шредер

Однак прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков інформацію про такий візит спростовує.

"Поки таких планів немає. Розмов не було", - заявив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL, мережа підняла Путіна на сміх після публікації відео з весілля в Австрії.

Особи
Володимир ПутінГерхард Шредер
Місце
Росія
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
На своей странице в Facebook Кухар заявил, что Украина должна ввести «срочные санкции» против Австрии. По его словам, приглашение на свадьбу президента «страны-агрессора» является знаком дружбы и одобрения. Он призвал Киев ответить не стесняясь, чтобы «история запомнилась». В частности, украинский журналист предлагает устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в его стране; «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям; провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
На своей странице в Facebook Кухар заявил, что Украина должна ввести «срочные санкции» против Австрии. По его словам, приглашение на свадьбу президента «страны-агрессора» является знаком дружбы и одобрения. Он призвал Киев ответить не стесняясь, чтобы «история запомнилась». В частности, украинский журналист предлагает устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в его стране; «вышвырнуть» компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров; «по три раза в день» задерживать автомобили австрийских граждан «для проверки на угон»; отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям; провести военные учения в Закарпатье «со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии», а также «случайно» нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Почему Порошенку никогда, никуда не приглашают??? Обидно!
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Tkachenko Oleg
Tkachenko Oleg
Шмурдяк Тарас, Он и так оттуда не вылазит ) Еще и на свадьбах зарабатывать) Пусть путинг развлекает бюргеров)
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