Наречена молодша на 25 років: розкриті плани Путіна на весілля у Європі

Президент РФ Володимир Путін може відвідати весілля екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, яке відбудеться в жовтні 2018.

Такі чутки почали поширювати відразу після зустрічі Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і його відвідування весільної церемонії глави МЗС Австрії. Як написало німецьке видання Bild, крім Путіна туди запрошено міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Відомо, що обраницею 74-річного німецького політика є 49-річна перекладачка з Південної Кореї Кім Со Ен. Саме до них до Берліна в день одруження, за чутками, і повинен прилетіти Путін.

Кім Со Ен і Герхард Шредер

Однак прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков інформацію про такий візит спростовує.

"Поки таких планів немає. Розмов не було", - заявив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL, мережа підняла Путіна на сміх після публікації відео з весілля в Австрії.