Путін погрожував: Зеркаль розповіла, чому Україна підписала Мінські угоди

Україна підписала Мінські угоди під погрозами глави РФ Володимира Путіна повномасштабним вторгненням.

Про це заявила ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль у четвер, 5 грудня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Мінські угоди підписувалися в дуже важких умовах. Тоді було Дебальцеве, тоді стріляли, тоді Путін говорив, що наші війська в оточенні і якщо ми не підпишемо варіант, який він погодив, то вони будуть просуватися далі", – сказала дипломат.

За її словами, саме після котла в Дебальцевому Путін почав диктувати Україні умови. При цьому він підготував велику команду, яка працювала над Мінськими угодами без перерви.

"Привозять багато текстів, які починають міняти по ходу... Потім коли читаєш, розумієш, що всього три слова поміняли зміст", – розповіла Зеркаль.

Олена Зеркаль скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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