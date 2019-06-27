"Путін почне вбивати!" Виступ Гончаренка викликало фурор в ПАРЄ

Народний депутат України від фракції "БПП" Олексій Гончаренко виступив з промовою в ПАРЄ, яка викликала фурор.

Відео з виступом політик опублікував в Facebook. Нардеп в мережі зазначив, що "Україна, вже сповна відчула, що таке "відкриті руки" Росії", але Європа цього не хоче або не може зрозуміти.

"Сьогодні в Раді Європи був великий розпродаж. Всі наші цінності всього лише за 77 мільйонів євро. Демократія по 25, права людини теж по 25, верховенство права теж по 25. Ми можемо порахувати це й інакше. На цьому тижні Рада Європи втратила мільйони сердець українців, естонців, грузинів, латвійців, поляків, литовців, британців. Приблизно по 50 центів за одне серце", – повідомив в ПАРЄ Гончаренко.

Виступаючи з промовою він запропонував за аналогією з поверненням Росії в ПАРЄ, запросити в організацію і Сирію.

"Я чув, що ми робимо це заради російських громадян, щоб захистити їх. У мене є пропозиція до всіх вас: давайте запросимо Сирію в нашу організацію. Тому що виходячи з вашої логіки, краще, щоб Башар Асад був членом Ради Європи, аніж не був. Я все своє життя вважав, що краще за все для людей, якими керує тиран, – це боротися проти тирана, а не сидіти з ним. Депутат держдуми Толстой звернувся до Асамблеї: ми тут з відкритими руками. І ми точно знаємо, що в ваших відкритих руках: газ "новачок" для отруєння, зенітно-ракетний комплекс БУК для того, щоб збивати літаки, система залпового вогню ГРАД для знищення мирних громадян. І коли Путін наступного разу почне вбивати, кров буде і на ваших руках теж", – заявив Гончаренко.

Нардеп додав, що Україна продовжить боротися, і подякував державам, які підтримали нашу країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Олексій Гончаренко зчепився з главою російської делегації Павлом Толстим в кулуарах ПАРЄ, яка прийняла рішення повернути Росії всі права в Асамблеї.

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