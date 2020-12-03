Путін почав війну, щоб Україну не взяли в НАТО, – капітан ВМС США

Президент Росії Володимир Путін почав війну на Донбасі у 2014 році, щоб Україну не взяли в НАТО.

Про це розповів у етері авторської програми "ГОРДОН" капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. Він також відповів на питання, чи потрібно Україні членство в Північноатлантичному альянсі.

"Я знаю, що ще на початку свого президентства президент [Дональд] Трамп якби дав вказівку – я чув від своїх товаришів – Пентагону опрацювати якусь схему, щоб НАТО прийняло Україну та Грузію. Тому це одна з причин, чому Путін почав тут війну. 5-й параграф – країна, що воює... Тому Ізраїль не може бути, Японія не може бути, Корея не може бути в НАТО", – уточнив він.

На думку Табаха, з військової точки зору Україні не потрібно членство в НАТО, оскільки у нашої країни "досить союзників сьогодні, які будуть в коаліції з нею".

"З військової точки зору – немає. Але з політичної та дипломатичної точки – звичайно, так. Це дає їй набагато більше сили на переговорах зі своїми сусідами, включаючи, звичайно, Росію", – підкреслив Табах.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що ряд міністрів закордонних справ на засіданні НАТО висловили принципову підтримку в питанні надання Україні членства в Альянсі.

З такою заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Київ продовжує рухатися в цьому напрямку.