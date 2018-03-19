Путін після виборів виступив із цинічною заявою на адресу України

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, зробити так, щоб українці відчували себе в Росії як вдома.

"Для нас Україна - братський народ ... Ми зробимо, щоб українці відчували себе в Росії як вдома", - заявив він на брифінгу у своєму виборчому штабі, відео якого опубліковано на YouTube.

Путін зазначив, що рішення України про недопуск громадян РФ в дипустанови для голосування на виборах президента 18 березня - це порушення міжнародних норм.

Новини Путін встановив абсолютний рекорд на виборах президента Росії з 1991 року

"Росія нічим не відповідатиме", - підкреслив він.

У Росії в неділю, 18 березня, відбулися вибори глави держави. Це перше голосування за президента РФ, в якому взяли участь жителі окупованого Криму.

Офіційні дані Центрвиборчкому на момент підрахунку 86% голосів: Володимир Путін - 76,32%, Павло Грудінін - 12,15%, Володимир Жириновський - 5,90%, Ксенія Собчак - 1,56%, Григорій Явлінський - 0,95%, Борис Титов - 0,72%, Максим Сурайкін - 0,68%, Сергій Бабурін - 0,64%.