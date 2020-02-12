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12 лютого • оновлено в 10:24
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Путін підвищував голос: Порошенко розповів про найжахливішу ніч у житті

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Ніч переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Мінську 12 лютого 2015 року стала для п'ятого президента України Петра Порошенка найжахливішою в житті.

Про це політик згадав у річницю підписання так званих других Мінських угод, передає "Українська правда". Він поділився спогадами про важкі і затяжні переговори, які вирішили долю України.

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Напередодні зустрічі терористи обстріляли український Краматорськ, в результаті чого загинули 17 осіб.

"У душі Путіна, судячи з його поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом Франсуа Олланд напише, як "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос одне на одного". Так, то була найжахливіша ніч у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора", – розповів Порошенко.

Він додав, що Україна стояла на своєму і не йшла на поступки Путіну, який вимагав, щоб ЗСУ склали зброю.

"Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв'язку, ми комунікували з Генеральним штабом. Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять", – розповів Порошенко.

Він додав, що Путін тягнув час для того, щоб українські воїни були оточені і знищені, або, у кращому разі, роззброєні і потрапили в полон.

Завдяки стійкості України та європейських союзників, результатом переговорів стало припинення вогню російськими найманцями з 15 лютого.

"Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом", – згадав Порошенко.

За його словами, головне, що дали Україні Мінські угоди – це дорогоцінний час для системного розвитку армії.

"Не маючи ресурсу подолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим і на інших ділянках фронту", – підсумував Порошенко.

Переговори у Мінську

Переговори у Мінську

Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній президент Франції Франсуа Олланд у книзі своїх спогадів розповів про те, як проходили переговори "нормандської четвірки" у Мінську в лютому 2015 року.

Президенти Росії Володимир Путін і України Петро Порошенко часто переходили на підвищені тони, а глава Кремля прямо погрожував і видав той факт, що його війська атакують українські на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Брехун его второе имя, Логвиново уже 9 февраля взяли, тем самым полностью окружив дебальцевскую группировку.
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Юг Руси
Юг Руси
Андрей Д. (имя изменено по его просьбе), бывший военнослужащий ВСУ, вспоминает, в каких условиях Киев подписывал «Минск-2». По его словам, тогда ополченцы выдыхались от высоких темпов наступления. «Под Дебальцево, в поселке городского типа Мироновский, мой батальон оставил одиннадцать человек. Помню картину: стоит наш «Урал», недалеко танк, экипаж вылез на улицу. Мы слышим в эфире — открытым текстом кричат: «Стреляйте, чего вы ждете?! «Укропы» (украинские военные. — Прим. ред.) бегут!» В ответ: «У нас боекомплект кончился». Пацаны на «Урале» грузятся и уезжают на глазах у экипажа танка. Это единичный случай, потери к тому времени были серьезные. Танкисты могли положить всех из пулемета, намотать на гусеницы, но не сделали этого», — рассказывает он. -А как же утверждения официального Киева о незначительных потерях? «Пусть (бывший министр обороны Украины. — Прим. ред.) Степан Полторак объяснит, почему в Киеве каждый год проводят так называемую дебальцевскую ходу, участники «планового отхода» собираются у стен Святой Софии и молча стоят», — говорит Андрей. <.....> «Иногда комбат говорил: «Пацаны, сидим на позициях тихо, в баках нет горючки, даже чтобы сорваться отсюда, если по нам начнут работать. Не успеем убежать». А порой в девять-десять часов вечера из городка позади нас выходили четыре самоходки, отрабатывали по 15 минут с разных позиций и в пять утра возвращались в часть. Я уверен, что с той стороны было то же самое. Иногда наши вытаскивали за линию окопов противотанковую мину, подрывали ее, сообщали в штаб, что по нам «прилетело». Штаб давал отмашку, и начинался пинг-понг».
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Mega Death
Mega Death
А мы то и не поняли сначала))) Оказывается это xoxлы заставили Путина Минск -2 подписать)))))
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