Путін підвищував голос: Порошенко розповів про найжахливішу ніч у житті

Ніч переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Мінську 12 лютого 2015 року стала для п'ятого президента України Петра Порошенка найжахливішою в житті.

Про це політик згадав у річницю підписання так званих других Мінських угод, передає "Українська правда". Він поділився спогадами про важкі і затяжні переговори, які вирішили долю України.

Напередодні зустрічі терористи обстріляли український Краматорськ, в результаті чого загинули 17 осіб.

"У душі Путіна, судячи з його поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом Франсуа Олланд напише, як "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос одне на одного". Так, то була найжахливіша ніч у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора", – розповів Порошенко.

Він додав, що Україна стояла на своєму і не йшла на поступки Путіну, який вимагав, щоб ЗСУ склали зброю.

"Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв'язку, ми комунікували з Генеральним штабом. Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять", – розповів Порошенко.

Він додав, що Путін тягнув час для того, щоб українські воїни були оточені і знищені, або, у кращому разі, роззброєні і потрапили в полон.

Завдяки стійкості України та європейських союзників, результатом переговорів стало припинення вогню російськими найманцями з 15 лютого.

"Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проєктом", – згадав Порошенко.

За його словами, головне, що дали Україні Мінські угоди – це дорогоцінний час для системного розвитку армії.

"Не маючи ресурсу подолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим і на інших ділянках фронту", – підсумував Порошенко.

Переговори у Мінську Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній президент Франції Франсуа Олланд у книзі своїх спогадів розповів про те, як проходили переговори "нормандської четвірки" у Мінську в лютому 2015 року.

Президенти Росії Володимир Путін і України Петро Порошенко часто переходили на підвищені тони, а глава Кремля прямо погрожував і видав той факт, що його війська атакують українські на Донбасі.

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