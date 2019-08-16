Путін передав послання Зеленському? З'явилися нові деталі

Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов міг передати послання Кремля президенту Володимиру Зеленському.

"Я вважаю, що це цілком можливо", – сказав OBOZREVATEL російський журналіст, що проживає в Україні, Федір Клименко.

Коментуючи інформацію, отриману від власних джерел OBOZREVATEL про те, що метою приїзду Венедиктова до Києва була передача "неформального послання Путіна" керівництву країни, журналіст зауважив: "Венедиктов має особливий статус. "Ехо Москви" – одне з дуже небагатьох російських ЗМІ, яким дозволено публікувати опозиційний порядок денний".

"Найчастіше він є важливим джерелом якихось зливів чи витоків інформації, можливо, які вчинені навмисно", – додав Клименко.

На його думку, відкриття філії "Еха Москви" у Києві не було основною метою Венедиктова. "Зрозуміло, це лише привід. Головна мета – ймовірні переговори з кимось", – переконаний журналіст.

Володимир Путін під час поїздки в Північно-Західний федеральний округ Офіційний сайт президента Росії

Нагадаємо, власне джерело OBOZREVATEL повідомило про те, що Венедиктов під час свого приїзду до Києва міг передавати послання від голови РФ Володимира Путіна команді президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, "зараз єдиний камінь спотикання для обох сторін – це питання надання Донбасу особливого статусу".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.