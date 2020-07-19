Путін особисто несе відповідальність за тортури в Криму, – Джемілєв

Національний лідер кримських татар, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв упевнений, що президент Росії Володимир Путін особисто несе відповідальність за тортури ув'язнених в анексованому Криму.

Як заявив він у коментарі YouTube-каналу "Без хайпу", велика частина арештів і подальше ув'язнення на півострові супроводжується тортурами з боку російських силовиків.

"Я знаю, що ще за часів Радянського Союзу, за Сталіна, питання застосування тортур вирішувалося на найвищому рівні. Тобто Берія (глава НКВС Лаврентій Берія, – ред.), генеральний прокурор, узгоджували це особисто зі Сталіним. Тому ті тортури, які проводяться на території Криму, а вони проводяться дуже часто... Мало можна назвати людей, заарештованих, які, принаймні, не піддавалися побиттю. Тому все це узгоджується на найвищому рівні, і повну відповідальність за це несе особисто Путін", – наголосив Джемілєв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв заявляв, що Крим захопив режим, який гірший за радянський.

На думку лідера кримських татар, якщо в 2014 році захоплення Криму підняло рейтинг Путіна, то зараз він його, навпаки, топить.