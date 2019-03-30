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Путін оголосив масштабний призов до армії: що відомо

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов.

Згідно з розпорядженням, з 1 квітня по 15 липня на військову службу буде здійснено заклик росіян у віці від 18 до 27 років. Ряди армії поповнять 135 тисяч осіб. Відповідний документ опублікований 30 березня на сайті Кремля.

Крім того, Путін розпорядився звільнити в запас солдатів, матросів, сержантів і старшин, які вже відслужили.

Путін оголосив масштабний призов до армії

Путін оголосив масштабний призов до армії

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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Відзначимо, у вересні 2018 року на військову службу були призвані 132,5 тисячі росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна виправдалися за вторгнення російських військових в ще одну країну.

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Місце
Росія
Тег
армія
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Путин объявил масштабный призыв в армию: что известно" Известно, что призыв в России два раза в год уже много-много лет
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Юг Руси
Юг Руси
Поросёнков Петя, а зато как звучит заголовок!!!!!!! Дибилков за Потроха агитируют, кто ещё не определился 😆
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Юг Руси
Юг Руси
😆 Из обычного призыва на срочку, Обсос умудрился сделать сенсацию 🐷🐵Ну покажите фото дебилка, который придумывает заголовки! 🐵🐷😆😆😆
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Юг Руси
Юг Руси
Попугать НЕсвидомых, об ахрэссии Путина 😆😆
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну нормально, потери казларылых засекречены, по-этому тупорылое поголовье цапья, можно утилизировать мегапачками.
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