Путін оголосив масштабний призов до армії: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов.

Згідно з розпорядженням, з 1 квітня по 15 липня на військову службу буде здійснено заклик росіян у віці від 18 до 27 років. Ряди армії поповнять 135 тисяч осіб. Відповідний документ опублікований 30 березня на сайті Кремля.

Крім того, Путін розпорядився звільнити в запас солдатів, матросів, сержантів і старшин, які вже відслужили.

Путін оголосив масштабний призов до армії

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Відзначимо, у вересні 2018 року на військову службу були призвані 132,5 тисячі росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна виправдалися за вторгнення російських військових в ще одну країну.

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