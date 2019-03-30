Путін оголосив масштабний призов до армії: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов.
Згідно з розпорядженням, з 1 квітня по 15 липня на військову службу буде здійснено заклик росіян у віці від 18 до 27 років. Ряди армії поповнять 135 тисяч осіб. Відповідний документ опублікований 30 березня на сайті Кремля.
Крім того, Путін розпорядився звільнити в запас солдатів, матросів, сержантів і старшин, які вже відслужили.
Путін оголосив масштабний призов до армії
Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Відзначимо, у вересні 2018 року на військову службу були призвані 132,5 тисячі росіян.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна виправдалися за вторгнення російських військових в ще одну країну.
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