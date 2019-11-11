Є поняття психологічних кордонів. Воно застосовується до созалежних людей. Наприклад, є пара, де чоловік б’є жінку. В таких випадках психолог запитує жертву: "Де межа? Що агресор має зробити, щоб ви сказали: “Досить!”

У взаєминах Зеленського і Путіна можна бачити багато схожого. Путін каже президенту Зеленському: “Розводь війська”. І він виконує. Путін каже: “Ми не будемо зустрічатися в нормандському форматі”, а український президент продовжує виконувати вимоги агресора.

Де межа, після якої президент Зеленський зрозуміє, що він може не виконувати забаганки Путіна? Що Путін особисто його ображає і нехтує їм. Коли Зеленський вийде із созалежних стосунків з президентом Росії Володимиром Путіним?

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