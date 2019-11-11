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11 листопада • оновлено в 12:43
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Путін ображає Зеленського і нехтує ним

3.5т

Є поняття психологічних кордонів. Воно застосовується до созалежних людей. Наприклад, є пара, де чоловік б’є жінку. В таких випадках психолог запитує жертву: "Де межа? Що агресор має зробити, щоб ви сказали: “Досить!”

У взаєминах Зеленського і Путіна можна бачити багато схожого. Путін каже президенту Зеленському: “Розводь війська”. І він виконує. Путін каже: “Ми не будемо зустрічатися в нормандському форматі”, а український президент продовжує виконувати вимоги агресора.

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Де межа, після якої президент Зеленський зрозуміє, що він може не виконувати забаганки Путіна? Що Путін особисто його ображає і нехтує їм. Коли Зеленський вийде із созалежних стосунків з президентом Росії Володимиром Путіним?

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно о чем статья, т к констатирует факт, что страну и президента не уважают. Да, не уважают во всем мире, т к слабые страны уважением не пользуются. А те, которые из индустриально относительно развитых превратились в сельскохозяйственные да ещё и подпали полностью под внешнее управление - пользуются презрением. И капитулировать заставляет запад, которому Украина не нужна, ведь он ее разрушил и посадил на долговой крючок, а после приватизации земли бросит окончательно и открыто. Где там патриёты с их нэзалэжнистю. Будут нэзалэжно батрачить на чужих хозяев когда-то своей земли.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Так такого ігруна на роялі гріх не образити, невже хтось сприйматиме клоуна-скомороха всерйоз (отари в 73% не рахувати).
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Pollak John
Pollak John
Янелох слуга Кремля . а не украинского народа . О каких межах говорит автор ?
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