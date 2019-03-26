|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Путін обрав весілля": в Австрії вказали на важливий нюанс в конфлікті Росії з Україною

934Читати матеріал російською

Австрії не вдалося стати посередником у врегулюванні конфлікту, викликаного агресією Російською Федерацією проти України.

Про це заявив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I і нинішній глава Будинку Габсбургів Карл фон Габсбург, який відноситься до друзів України в Європі, передає "Укрінформ".

"У ситуації з Україною, думаю – однозначно ні. Я знаю про обговореннях, які велися щодо можливості, наприклад, перенесення частини переговорів в Мінському форматі сюди, до Австрії. Однак, як відомо, цього не сталося, оскільки пан Путін вирішив відвідати тут одне весілля (глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. – Ред.)" - зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Hyser

На переконання Габсбурга, Австрія – дуже гарний майданчик для переговорів, але в українському випадку вона не грає ніякої конкретної ролі.

Новини
''Немає відносин'': глава МЗС Австрії відхрестилася від Путіна

"А шкода, адже у нас з Україною тісні історичні відносини. Ми жили, працювали і розвивалися протягом тривалого часу разом з великою частиною українських земель. І маючи такі міцні історичні зв'язки з Україною, ми повинні займати більш рішучу позицію. Але я цього не бачу", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Хитрожопый внучёк помятае,шо западенщина была территорией Австро-Венгрии, где рагулями правил его дедушка Габсбург и шо клятые коммуняки сделали её украинской.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки