"Путін обрав весілля": в Австрії вказали на важливий нюанс в конфлікті Росії з Україною

Австрії не вдалося стати посередником у врегулюванні конфлікту, викликаного агресією Російською Федерацією проти України.

Про це заявив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I і нинішній глава Будинку Габсбургів Карл фон Габсбург, який відноситься до друзів України в Європі, передає "Укрінформ".

"У ситуації з Україною, думаю – однозначно ні. Я знаю про обговореннях, які велися щодо можливості, наприклад, перенесення частини переговорів в Мінському форматі сюди, до Австрії. Однак, як відомо, цього не сталося, оскільки пан Путін вирішив відвідати тут одне весілля (глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. – Ред.)" - зазначив він.

Володимир Путін Hyser

На переконання Габсбурга, Австрія – дуже гарний майданчик для переговорів, але в українському випадку вона не грає ніякої конкретної ролі.

"А шкода, адже у нас з Україною тісні історичні відносини. Ми жили, працювали і розвивалися протягом тривалого часу разом з великою частиною українських земель. І маючи такі міцні історичні зв'язки з Україною, ми повинні займати більш рішучу позицію. Але я цього не бачу", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Путін відвідав весілля Кнайсль, що викликало справжній скандал в політичному середовищі. Через запрошення російського лідера Кнайсль пропонували піти у відставку.

В результаті Путін запізнився на церемонію, незважаючи на те, що для нього перекрили трасу. Він привіз з собою в якості подарунка козаків.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал