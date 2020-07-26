Путін обговорив із Зеленським зміни в Конституції України

Політика 19:23, 26.07.2020

Під час телефонної розмови 26 липня Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським питання децентралізації та відповідних змін до Конституції України.

Про це повідомила пресслужба офісу президента на офіційному сайті. Подробиць розмови не наводиться.

"Сторони обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який знаходиться на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, і закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Росія наполягає на особливому статусі ОРДЛО. Однак, у Мінському процесі може обговорюватися тільки проєкт закону про внесення змін до Конституції про децентралізацію, на чому акцентує Україна.

Більш докладно про розмову Зеленського та Путіна можна почитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков пояснив, чому Україна не прийматиме "особливий статус" окупованого Донбасу.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Турчинов: абсурдні справи проти Порошенка носять замовний характер

Найманці Росії на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ з важкої зброї – ООС

У Криму обміліло Чорноріченське водосховище: фото екокатастрофи

Под личный контроль президента

У мене вiдраза до Усика та Ломаченка, – чемпіон України з карате Горуна