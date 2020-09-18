Путін обдурив українську владу, вибори на Донбасі можуть пройти за російським сценарієм, – дипломат

Російський президент Володимир Путін обдурив українську владу і проштовхнув російський варіант формули Штайнмаєра в частині вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній заступник глави Адміністрації президента та дипломат Костянтин Єлісєєв, коментуючи її включення в закон про особливий статус Донбасу.

"Формула Штайнмаєра, яку прийняли рік тому – це російський варіант, а не український. Там є фраза, що "закон про особливий порядок набуде постійного статусу за умови проведення в цілому демократичних виборів". На фразі "в цілому" Росія наполягала три роки. Ми її постійно відбивали, а нова влада прийшла і погодилась на неї", – сказав він.

За його словами, інкорпоруючи цю формулу, Україна по суті визнає будь-які вибори на території Донецької та Луганської областей, навіть якщо вони пройдуть з порушеннями.

"Вибори на Донбасі 100-відсотків можуть пройдуть під контролем проросійських бойовиків. Росія ж не виводить своїх військ, вона наполягає, що спершу вибори, а потім ми подивимось. І друге, ну, не можна проводити вибори при дірявому кордоні. Сподіваюсь, українські активісти не дозволять цьому статися", – підсумував він.

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Нагадаємо, 19 серпня представники Тристоронньої контактної групи від України отримали проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.