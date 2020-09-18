Топтеми:

Путін обдурив українську владу, вибори на Донбасі можуть пройти за російським сценарієм, – дипломат

Obozrevatel
Obozrevatel
Політика
6,5 т.
Війна на Донбасі

Російський президент Володимир Путін обдурив українську владу і проштовхнув російський варіант формули Штайнмаєра в частині вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній заступник глави Адміністрації президента та дипломат Костянтин Єлісєєв, коментуючи її включення в закон про особливий статус Донбасу.

"Формула Штайнмаєра, яку прийняли рік тому – це російський варіант, а не український. Там є фраза, що "закон про особливий порядок набуде постійного статусу за умови проведення в цілому демократичних виборів". На фразі "в цілому" Росія наполягала три роки. Ми її постійно відбивали, а нова влада прийшла і погодилась на неї", – сказав він.

За його словами, інкорпоруючи цю формулу, Україна по суті визнає будь-які вибори на території Донецької та Луганської областей, навіть якщо вони пройдуть з порушеннями.

"Вибори на Донбасі 100-відсотків можуть пройдуть під контролем проросійських бойовиків. Росія ж не виводить своїх військ, вона наполягає, що спершу вибори, а потім ми подивимось. І друге, ну, не можна проводити вибори при дірявому кордоні. Сподіваюсь, українські активісти не дозволять цьому статися", – підсумував він.

Про те як "Слуги народу" запускають "капітуляцію Штайнмаєра", просувають "зраду" і в чому небезпека, читайте на OBOZREVATEL.

Нагадаємо, 19 серпня представники Тристоронньої контактної групи від України отримали проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

УкраїнаВійна на Донбасімінські домовленостіАндрій ЄлісеєвВолодимир Путін
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook