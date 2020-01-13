"Путін ніколи не визнає провину!" Історик вказав на показову відмінність Росії від Ірану

Зізнання влади Ірану у випадковому влучанні ракетою в літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", внаслідок чого загинули 176 мирних людей, стало просто неймовірним і показовим для Росії.

А також для її громадян, які ніколи не дочекаються подібного від лідера їхньої країни, яку багато хто визнає агресором, Володимира Путіна. Таку думку висловив російський історик, опозиційний політик Андрій Зубов на своїй сторінці у Facebook.

"Ми звикли, що наша влада бреше і гне своє у брехні, коли весь світ вказує їй, що вона бреше. "Іх-там-нєт" стало новим словом російської мови. Чому ж аятоли повелися інакше, ніж путінська влада, коли їх приперли до стінки? Адже визнання провини обернеться чималими грошовими витратами та втратою обличчя тих самих "Вартових", які є головною опорою режиму аятолів? Вони там в Ірані що, з глузду з'їхали?" – написав він.

Володимир Путін

За словами Зубова, іранські правителі зізналися в помилці не через свою доброту, а тому, що загинули мирні співгромадяни. Адже для Ірану, який офіційно іменується "Ісламською республікою", і для мусульман брехня – такий же тяжкий гріх, як і для юдеїв і християн.

"Якщо Іраном керують погані мусульмани, то вони втрачають релігійно-моральне право на безгрішність і їх проженуть під зад коліном. Якщо ж аятоли покаються перед усім світом, то вони збережуть образ хороших мусульман. Ну хто не робить помилок?" – пояснив він.

Саме цим, переконаний Зубов, іранський режим відрізняється від російського. Адже уряд РФ вважає брехню не гріхом, а хитрістю й умінням існувати, не злочином – а нормою життя.

"Всі знають, що Путін лицемірно бреше і їм, і світу – і щодо Боїнга МН-17, і щодо Скрипаля, і безлічі інших діянь влади", – вважає історик.

Водночас він підкреслив, що самих росіян влаштовує така згода на брехню в повсякденному житті та породжує готовність "прийняти і брехливу владу".

"І Іран, злочинний режим аятол – стали нам прикладом, що суспільство, яке вважає брехню гріхом, має право на правду з вуст влади, і це право здійснює, а наше, зручно вмостившись у брехні, не має і не матиме шансу почути правду ні від своєї дружини, ні від "свого" президента. Ніколи. Доти, доки ми не припинимо брехати самі й насолоджуватися зручною брехнею інших", – підсумував Зубов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету.

11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана на знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, здебільшого молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

Водночас спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їхніх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці спілкуватимуться з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

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