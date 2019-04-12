|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Путін незадоволений": чому звільнили "куратора по Україні" у Кремлі

4.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін невдоволений роботою пропагандистів на виборах президента України, тому звільнили "куратора" Олега Говоруна.

Таку думку висловив екс-депутат Державної думи, політик Ілля Пономарьов у інтерв'ю ведучим програми The Week на телеканалі "Прямий" Пітеру Залмаєву і Тарасу Березовцю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що звісно він невдоволений, бо незалежно від результатів я вважаю, що Україна виграла", — пояснив він.

Олег Говорун

Олег Говорун

"Миротворець"

Новини
"Приєднаємо вас до Росії!" Соловйов заявив про перемогу Путіна на виборах в Україні

За словами Пономарьова, прогрес із точки зору демократії, який відбувся, рано чи пізно дасть ефект як в економіці, так і з точки зору добробуту громадян.

Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов

скріншот

"Я розумію, що питання пов'язане з підтримкою різних кандидатів. Можна судити про те, що Олега Говоруна — праву руку Суркова, багаторічного соратника, начальника управління, що власне курирувало Україну, звільнили. Це результат українських виборів", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, куратора "Л/ДНР" Олексій Філатова зробили новим главою управління президента РФ з прикордонної співпраці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир ПутінІлля Пономарьов
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
7
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Перепил Недо
Перепил Недо
Та нехай собі як знають, божеволіють, конають, нам своє робить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Весь икспердный ряд "Обсоса" сплошь состоит из сбитых лётчиков.Илюшу надо бы спарить с Цымбаблюком.Очень у них выражение глаз похоже-срущего оленя.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Сука, как же работает его мозг??? Путин недоволен, что победил Зеленский??? Вы вообще знаете, что его ищет СК по делу о растрате средств фонда «Сколково»? Уровень обозных "экспертов" с каждым днём пробивает очередное днище!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки