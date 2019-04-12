"Путін незадоволений": чому звільнили "куратора по Україні" у Кремлі

Президент Росії Володимир Путін невдоволений роботою пропагандистів на виборах президента України, тому звільнили "куратора" Олега Говоруна.

Таку думку висловив екс-депутат Державної думи, політик Ілля Пономарьов у інтерв'ю ведучим програми The Week на телеканалі "Прямий" Пітеру Залмаєву і Тарасу Березовцю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що звісно він невдоволений, бо незалежно від результатів я вважаю, що Україна виграла", — пояснив він.

Олег Говорун "Миротворець"

За словами Пономарьова, прогрес із точки зору демократії, який відбувся, рано чи пізно дасть ефект як в економіці, так і з точки зору добробуту громадян.

Ілля Пономарьов скріншот

"Я розумію, що питання пов'язане з підтримкою різних кандидатів. Можна судити про те, що Олега Говоруна — праву руку Суркова, багаторічного соратника, начальника управління, що власне курирувало Україну, звільнили. Це результат українських виборів", — пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, куратора "Л/ДНР" Олексій Філатова зробили новим главою управління президента РФ з прикордонної співпраці.

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