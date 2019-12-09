"Путін ненавидить Україну!" Зеленському дали важливу пораду перед знаковою зустріччю

Президент Росії Володимир Путін ненавидить Україну, не залежно від того, хто є її президентом. Про це потрібно пам'ятати на зустрічі главі держави Володимиру Зеленському.

Свою думку висловила на сторінці в Facebook нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона додала, що і Віктор Ющенко, і Петро Порошенко до свого президентства знали Путіна і спілкувалися з ним на різних посадах – в якості прем'єра, міністра.

"Вони, в принципі, не мали ілюзій, але все ж намагалися зробити перезавантаження відносин... Всі українські президенти вірили, що вони зможуть домовитися з Путіним. Що ВВП просто не любив наступників, а вони зможуть застосувати свій дипломатичний, політичний талант, досвід роботи в економічній або банківській сфері, в бізнесі або міжнародці і перезавантажити відносини, зробити їх прагматичними і рівними. Ілюзії танули на перших зустрічах", – зазначила Геращенко.

"Путін не любить не українських президентів, а Україну. Вірніше, він її ненавидить. І вважає розпад СРСР власною трагедією. А власної історичним місією – зібрати нью СРСР, яке без України не клеїться", – додала вона.

Геращенко підкреслила, що кожен український президент повинен вірити в Україну та категорично не вірити Путіну.

"Жодному його слову. Можна дивитися йому в очі, головне – не заглядати. Я вірю в Україну. І це робить мене оптимістом, тому що ніхто в світі не може змусити нас відмовитися України, якщо ми самі на це не згодні", – підсумувала Геращенко.

Зеленський і Путін зустрінуться в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, в Парижі (Франція) відбудеться знакова історична зустріч в "нормандському форматі". На кону – врегулювання ситуації на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!