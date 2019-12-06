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6 грудня • оновлено в 09:14
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"Путін ненавидить Україну": Порошенко дав поради Зеленському перед "нормандським самітом"

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Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко дав декілька важливих порад своєму наступнику Володимиру Зеленському напередодні чотиристороннього саміту в Парижі (Франція) 9 грудня.

На правах засновника "нормандського формату", учасника всіх попередніх зустрічей на найвищому рівні і "знавця Мінських домовленостей від "А" до "Я", він поділився рекомендаціями щодо стратегії і тактики переговорів. Відповідна його стаття опублікована на "УП".

"Після низки поступок з боку української сторони Путін мусив погодитися на саміт. Це найсерйозніший тест для нової влади за весь час після його обрання. І виклик для країни. Знаю, які це виснажливі розмови. Якої швидкої реакції, залізних нервів і товстої шкіри вони потребують. І, звичайно, хвилююся за результати. Виходячи з державницьких міркувань, вважаю за доцільне дати декілька порад", – зауважив він.

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Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Насамперед, Порошенко порадив Зеленському повернутися на саміті до теми берлінської "дорожньої карти". Оскільки, вважає, вона є ключем до миру й має стати "лакмусовим папірцем" для перевірки "щирості" миролюбних намірів агресора.

"Звертаю особливу увагу на небезпечну гру з термінами щодо умов визнання виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Поспішна згода українських переговірників на прийнятність відповідності виборів "в цілому" демократичним стандартам ОБСЄ, а не "повністю", дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату. Підредагували одне слово, а зміст докорінно змінився. І це вже не "формула Штайнмаєра" – це "формула Путіна", – переконує попередній глава України.

По-друге, він зазначив, що невід'ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються і миротворці під проводом ООН.

Макрон, Меркель і Порошенко

Макрон, Меркель і Порошенко

Пресслужба "ЄС"

"Без миротворчого контингенту за моделлю, запропонованою нами ще на початку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпекових умов, враховуючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів чи контроль за кордоном", – зауважив Порошенко.

Він також вважає, що до загального порядку денного саміту в "нормандському форматі" не варто включати "газове питання", щоб не дозволити Росії сформувати невигідний для України "пакет домовленостей", за яким за "дешевий" газ країна зробить важливі поступки на політичному треку.

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"Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ", – нагадав політик.

Але найважливіша порада президенту Зеленському, підкресли він, – це в жодному разі не довіряти Путіну.

"Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців, не бачить нашого місця на політичній карті Європи", – підсумував Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що саміт має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

  • 18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" пройде 9 грудня у Франції. Про підготовку Росії до нього заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

  • Також зазначалося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Автор
Діна Баронова
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Партія "Європейська солідарність"
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Mega Death
Mega Death
Зеленский едет на похороны Украины))Любое решение саммита будет для xoxлов губительным))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Порошенко дал советы Зеленскому - "ты главное нажрись как я - а там все за тебя и так решат" ...
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Хо Хол
Хо Хол
Bладимир Ильич, посоветовал, как надо через щелочку и замочную скважину смотреть, чтобы немного увидеть, как там дела cвинeй решают без их участия)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как смешно от порошенко слышать слова ''марионетки'')))))
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