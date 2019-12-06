"Путін ненавидить Україну": Порошенко дав поради Зеленському перед "нормандським самітом"

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко дав декілька важливих порад своєму наступнику Володимиру Зеленському напередодні чотиристороннього саміту в Парижі (Франція) 9 грудня.

На правах засновника "нормандського формату", учасника всіх попередніх зустрічей на найвищому рівні і "знавця Мінських домовленостей від "А" до "Я", він поділився рекомендаціями щодо стратегії і тактики переговорів. Відповідна його стаття опублікована на "УП".

"Після низки поступок з боку української сторони Путін мусив погодитися на саміт. Це найсерйозніший тест для нової влади за весь час після його обрання. І виклик для країни. Знаю, які це виснажливі розмови. Якої швидкої реакції, залізних нервів і товстої шкіри вони потребують. І, звичайно, хвилююся за результати. Виходячи з державницьких міркувань, вважаю за доцільне дати декілька порад", – зауважив він.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Насамперед, Порошенко порадив Зеленському повернутися на саміті до теми берлінської "дорожньої карти". Оскільки, вважає, вона є ключем до миру й має стати "лакмусовим папірцем" для перевірки "щирості" миролюбних намірів агресора.

"Звертаю особливу увагу на небезпечну гру з термінами щодо умов визнання виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Поспішна згода українських переговірників на прийнятність відповідності виборів "в цілому" демократичним стандартам ОБСЄ, а не "повністю", дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату. Підредагували одне слово, а зміст докорінно змінився. І це вже не "формула Штайнмаєра" – це "формула Путіна", – переконує попередній глава України.

По-друге, він зазначив, що невід'ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються і миротворці під проводом ООН.

Макрон, Меркель і Порошенко Пресслужба "ЄС"

"Без миротворчого контингенту за моделлю, запропонованою нами ще на початку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпекових умов, враховуючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів чи контроль за кордоном", – зауважив Порошенко.

Він також вважає, що до загального порядку денного саміту в "нормандському форматі" не варто включати "газове питання", щоб не дозволити Росії сформувати невигідний для України "пакет домовленостей", за яким за "дешевий" газ країна зробить важливі поступки на політичному треку.

"Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ", – нагадав політик.

Але найважливіша порада президенту Зеленському, підкресли він, – це в жодному разі не довіряти Путіну.

"Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців, не бачить нашого місця на політичній карті Європи", – підсумував Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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