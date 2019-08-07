Путін не зупиниться: Клімкін попередив українців про нову загрозу

Загроза федералізації України за російською моделлю зараз є найбільш реальною за всі роки нашої незалежності.

Таку думку на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, вона не є абстрактною, це "серйозні путінські сценарії роздовбування України зсередини".

"Тому Путін і не віддасть Донбас Україні, бо через нього йому треба федералізувати Україну і вести перемовини із Заходом на своїх умовах. Проросійські експерти з України на конференціях на Заході не приховують, що так, у нас зараз нова реальність, перезавантаження, але після все одно прийде проросійська реальність. Тому маємо не дати проросійським силам, це ж не тільки Медведчук, стати гравцем в українському політичному полі", – закликав міністр.

Володимир Путін і Україна Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін розповів про небезпечний план Путіна щодо України.

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