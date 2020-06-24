Саакашвілі заявив, що Путін не закінчить нічим хорошим, тому що люди втомилися

Президент Росії Володимир Путін не закінчить "нічим хорошим" і бути при владі йому залишилося недовго.

Таку думку у програмі "В гостях у Дмитра Гордона" висловив колишній президент Грузії, глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі. Інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На запитання журналіста, чим закінчить глава РФ, Саакашвілі відповів: "Нічим хорошим. Тому що є механічна втома від всіх і всякого. Він замкнув усю політичну систему Росії на себе. Тобто там немає політичної системи, немає політичного класу. Там немає навіть військової еліти. ФСБшна – не рахується".

"Це означає, що всі успіхи Росії приписуються одній людині, і всі невдачі приписують до нього. Оскільки зараз невдач набагато більше, він для себе створив неможливу ситуацію", – продовжив Саакашвілі.

На його думку, росіяни втомилися від правління Путіна. "Це неминуче. Через якийсь час люди втомлюються від усіх. Якщо бачити одне й те ж обличчя в телевізорі, не можна не втомитися", – сказав керівник Виконавчого комітету Нацради реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі також заявив, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан хотів зробити щось хороше, але не завжди хорошими були його методи.