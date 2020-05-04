Путін не вірить, що є український народ і не визнає Україну – російський історик

Президент Росії Володимир Путін нібито не вірить в існування українського народу, що дуже нерозумно, адже він сам собі суперечить.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив російський історик Андрій Зубов. За його словами, глава країни-агресора відрізняється "імперським патріотизмом, який усе виправдовує".

"Путін каже: "Леніна я не люблю за те, що він неправильно провів кордони республік". І, скажімо, "Новоросію", Одесу там, Херсон віддав Україні. Але, значить, Україна все-таки є, український народ є", – сказав він.

Путін і Зубов

Історик зазначив, що загалом Путін не визнає Україну як таку. Крім цього, не визнає кордонів.

"Хоча саму країну в якихось межах все ж визнає. Це явне протиріччя", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання про те, якою б була глава про Україну в підручнику новітньої історії, авторства або співавторства президента РФ, Зубов вказав, мовляв, у ній було б сказано те, що російський лідер не раз озвучував публічно.

"Про те, що розпад Радянського Союзу – найбільша трагедія, з якою він усіма силами намагався покінчити. Але не вийшло через підступи світової закуліси і НАТО", – підсумував історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи – єдині.