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4 травня • оновлено в 11:49
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Путін не вірить, що є український народ і не визнає Україну – російський історик

5.2т
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Президент Росії Володимир Путін нібито не вірить в існування українського народу, що дуже нерозумно, адже він сам собі суперечить.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив російський історик Андрій Зубов. За його словами, глава країни-агресора відрізняється "імперським патріотизмом, який усе виправдовує".

"Путін каже: "Леніна я не люблю за те, що він неправильно провів кордони республік". І, скажімо, "Новоросію", Одесу там, Херсон віддав Україні. Але, значить, Україна все-таки є, український народ є", – сказав він.

Путін і Зубов

Путін і Зубов

Історик зазначив, що загалом Путін не визнає Україну як таку. Крім цього, не визнає кордонів.

"Хоча саму країну в якихось межах все ж визнає. Це явне протиріччя", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання про те, якою б була глава про Україну в підручнику новітньої історії, авторства або співавторства президента РФ, Зубов вказав, мовляв, у ній було б сказано те, що російський лідер не раз озвучував публічно.

"Про те, що розпад Радянського Союзу – найбільша трагедія, з якою він усіма силами намагався покінчити. Але не вийшло через підступи світової закуліси і НАТО", – підсумував історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи – єдині.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Зубов Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Історія
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Kozak Pavel
Kozak Pavel
Раньше был Гитлер теперь путлер...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Путин делает ту же ошибку, что в свое время сделал Гитлер. Если бы Гитлер до полной победы над СССР не говорил о превосходстве немецкой расы и о том, что славяне - будущие рабы, а пришел на территорию СССР как освободитель от колхозов и не "обижал" местное население, а наоборот, например, помогал продуктами нуждающимся, не было бы никакого партизанского движения.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
З такими братами... зупиніть планету!.. переселятимусь на іншу!
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Мельничук Олександр, надо рассеян переселить. Они и так живут в параллельной рельности.
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