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Путін не віддасть Донбас Зеленському

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Політика
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Путін не віддасть Донбас Зеленському

Війна на Донбасі

Глава офісу президента України Андрій Єрмак запевняє, що "червоні лінії", які країна не повинна переступати у переговорах з окупантом, у нього – і, зрозуміло, у президента Володимира Зеленського - на підкірці, пише Віталій Портников для Еспресо.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба називає ці лінії: неможливість прямого діалогу з маріонетками, встановлення контролю України над кордоном, неможливість проведення виборів у присутності російських військ або їхніх найманців, реінтеграція окупованих територій на українських умовах, щоб ці райони не мали ніякого "права вето" на рішення загальнонаціонального характеру.

Чудові "червоні лінії" – особливо коли вони на підкірці! Підтримую обома руками! Але тоді потрібно сказати правду: Україна веде переговори сама з собою, а не з Росією.

Тому що те, чого хоче Путін – так це того, щоб Україна перетнула "червоні лінії". Щоб почалися прямі переговори Києва з маріонетками із Донецька та Луганська. Щоб контроль над кордоном був повернутий тільки після виборів, а самі вибори пройшли під дулом автоматів російських окупантів і їхніх посібників. І щоб "окремі райони", над якими Кремль збереже контроль, мали право вето на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. А для чого, власне, Путін захоплював Донбас? Щоб подарувати його Зеленському, Єрмаку і Кулебі? Ні вже, дзуськи!

Найголовніше, що "червоні лінії", про яких кажуть соратники Зеленського – це ті самі "червоні лінії", які не збирався перетинати колишній президент Петро Порошенко. Чим "червоні лінії" Зеленського відрізняються від "червоних ліній" Порошенка? І виходить, що Зеленський брехав своїм співвітчизникам, коли говорив, що припинити війну дуже просто, потрібно "просто перестати стріляти" і домовитися з Путіним. Виходить, що Зеленський і зараз помиляється, коли продовжує прагнути до нових контактів з Путіним? Або як?

Тому єдина реальна гарантія неперетинання "червоних ліній" – це зовсім не обіцянки Зеленського, Єрмака або Кулеби. Якщо претендент Зеленський обманював нас вчора, так президент Зеленський обдурить нас завтра.

Єдина гарантія неперетинання "червоних ліній" – це повернення до влади патріотичних сил. Поки при владі популісти – Україна в небезпеці.

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  1. /Політика