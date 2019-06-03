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"Путін не помре від старості": Україні розповіли, як закінчити війну на Донбасі

2.7тЧитати матеріал російською

Україні потрібно шукати методи боротьби проти президента РФ Володимира Путіна всередині в самій Росії.

Тільки так можна буде вирішити питання з окупованиим Кримом і Донбасом. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього Глен Грант.

"Донбас, Азов і Маріуполь - це симптоми проблем. Ми повинні боротися з самою проблемою, а не з симптомами. Проблема - це Росія саме по собі і російське суспільство. І поки ми не знайдемо новий спосіб налаштувати суспільство проти Путіна в самій Росії, ми йтимемо цим шляхом роками, поки Путін не помре від старості. Необхідний абсолютно новий підхід до взаємодії з Росією. Нам необхідно припинити розмовляти з Росією на різних мовах. Вони думають, що їх велич - це велич Радянського Союзу після Другої світової війни. У нас інша історія" , – пояснив він.

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Грант відзначає, що жителів Донбасу потрібно переконати, що Росія це країна минулого, не майбутнього. І інших варіантів у України немає, вважає він.

"У вас немає альтернативи - або ви йдете з Росією лоб в лоб, використовуючи всі можливі засоби, або ви терпите поразку, а Росія продовжує свої злочини, йде з Азова в Чорне море і захоплює території крок за кроком", – підкреслив експерт.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Донбас потрібен президенту Росії Володимиру Путіну для впливу на внутрішню ситуацію в Україні.

Російський політолог Дмитро Орєшкін повідомив, що кремлівське керівництво влаштував би варіант, якби Україна погодилася на варіант придністровського статусу для окупованого нею Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Глен Грант Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
війнаНовини Донбасу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Восток тот что у быддоты нужно просто сровнять с землёй вместе с местными и забыть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Просто восток те эалки
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
А ВОТ ЕСЛИ ЧЕСТНО -- ЭТО П@ЗДЕЦ... Вот сцуки.... Как они призывают и толкают в лоб в лоб,два братских народа,две братских страны:- Украину и Россию....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Андрущенко Владимир, ну так свалите с нашей земли и всего делов то
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