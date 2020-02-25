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25 лютого • оновлено в 16:27
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Путін не покликав Зеленського на парад до Дня Перемоги

1.8т
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Президент України Володимир Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії.

Про це сказано у відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу глави держави на запит "Української правди".

"За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ відсутній", – розповіли в ОП.

Путін не покликав Зеленського на парад до Дня Перемоги

Путін не покликав Зеленського на парад до Дня Перемоги

Про плани Зеленського на відвідування параду в Офісі нічого не уточнили.

Нагадаємо, раніше помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков обіцяв, що Зеленський отримає своє запрошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі в параді 9 травня в Москві.

  • "ЄС" зажадала від Зеленського відреагувати на пропозицію поїхати на парад до Москви.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
День Перемоги
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Тег
Офіс президента
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Ukraine The
Ukraine The
Найух он там нужен? День скорби с Дудой 8 мая в Польше будет отмечать. Заодно ещё раз подудит на кожаной дудке Дуды.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кто может праздновать победу вместе с оккупантом и агрессором, кроме таких же как он?!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Домбровска Катерина,
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фил филька
фил филька
зе не приедет. путин это понимает. обос ищет хайп там где его нет)
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