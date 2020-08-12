Путін не нападе на Україну, йому потрібна Білорусь, – Пономарьов

Росія навряд піде відкритою війною на Україну цієї осені. У глави РФ Володимира Путіна зараз стоїть завдання поглинути Білорусь.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"У випадку з Україною я думаю, що це більше брязкання зброєю. Як люблять говорити в Кремлі, "примус до миру". Вони вважають, що можуть налякати українську еліту і змусити її йти назустріч тим вимогам, які вони висувають у зв'язку з особливим статусом (Донбасу – Ред.), виборами і всім іншим, що має трапитися з Мінським угодами", – сказав він.

Пономарьов зазначив, що Путін, як політик, поважає силу, і тому тисне на Україну.

"І вважає, що Зеленський (президент України – Ред.) – президент, який не може впоратися з націоналістами всередині країни, що він не володіє повнотою влади, що він не в змозі приймати одноосібні рішення і відповідати за угоди, досягнуті в ході переговорів. А раз так, то давайте ми його задавимо подібними погрозами – і нехай він прийме необхідні рішення зі страху. Або сам хитнеться в бік Росії, коли зіткнеться з масовими протестами всередині країни, або ж до влади прийде ОПЗЖ Медведчука (Віктор Медведчук – ред.)", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Пономарьов розповів, чи закінчить президент України Володимир Зеленський війну на Донбасі.