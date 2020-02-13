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13 лютого • оновлено в 09:57
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Путін не хоче завойовувати Донбас: Бутусов заявив про катастрофу

1.4т
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Мета президента Росії Володимира Путіна – не завойовувати Донбас, а інтегрувати ОРДЛО до складу Росії, що він фактично вже зробив.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов "Фактам". Він додав, що при цьому Кремль побоюється нових санкцій.

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"ДНР" і "ЛНР" визнані Росією як суб'єкт переговорів. Але з ними не ведуть ту діяльність, яка може спричинити за собою проблеми на міжнародному рівні. У Кремлі не хочуть отримати ще більше санкцій, які, що б там вони не говорили, діють. Офіційного приєднання ОРДЛО до Росії точно не буде. Хоча де-факто воно вже відбулося. Відкритий кордон, російський рубль. Ось, тепер справа за паспортами ", – зазначив журналіст.

За його словами, катастрофа полягає в тому, що Україна поки ніяк не бореться з російським впливом на Донбасі

"А то, що там відбувається... Зрозуміло, що там окупована територія, і противник робить все, щоб взяти її під свій цілковитий контроль", – підсумував Бутусов.

Путін не хоче завойовувати Донбас

Путін не хоче завойовувати Донбас

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бутусов повідомив, що Росія веде війну в Україні для того, щоб дістати робочу силу і забезпечити собі економічний розвиток.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Стоимость Шулявского путепровода (6 полос движения) 1,726 млрдов гривен (70,2 млн долларов) или 445 000 долларов за погонный метр. Это в 2,5 раза дороже 1 погонного метра Крымского моста (4 полосы + 2 ж/д колеи), который обошелся в 188 000 долларов. Это все, что нужно знать об коррупции на Украине.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
То хочет, то не хочет... Вы там решайте быстрее, а то Путену наверное уже надоело ждать, когда вы определитесь.
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