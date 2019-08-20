"Путін не хоче бути "восьмим": Портников вказав на страхи президента Росії

Президент Росії Володимир Путін не повернеться до складу "Великої вісімки", навіть якщо вирішиться ситуація з Кримом і Донбасом, оскільки він не відчуває там своєї влади.

Таку думку в своєму блозі для "Белсат" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Я не знаю, чи повернеться коли-небудь у формат "вісімки" Росія. Але не сумніваюся, що сам Путін у цей формат не повернеться ніколи", – написав він.

Портников вказав на страхи Путіна 24 канал

На думку журналіста, для попередника Путіна Бориса Єльцина розширення "сімки" було знаком повернення його країни в цивілізований світ, підтвердженням, що Росія в цьому світі грає на рівних. Однак чинний лідер РФ зовсім не вважає цивілізований світ цивілізованим.

За спостереженнями Портникова, на зустрічах "вісімки" останнім часом Путін виглядав ізольованим.

"Це явно не найкращі відчуття для людини, яка хотіла би, щоб її сприймали як одного з лідерів сучасного світу", – зазначив журналіст.

"Зате на зустрічах "двадцятки" Путін – серед своїх. Там присутні Китай і інші країни БРІКС. Там Путін може сам вирішувати, з ким йому зустрічатися. І там він точно ізольованим не виглядає, навіть якщо весь Захід від нього відвертається і Трамп скасовує зустріч . А найголовніше – на зустрічах у форматі "двадцятки" з'являється ілюзія тієї ролі Росії в світі, яку вона в своєму економічному потенціалі грати просто не в змозі", – звернув увагу він.

Портников зазначив, що на переговорах з французьким президентом Еммануелем Макроном Путін намагався донести, що є інші формати, крім "вісімки".

Путін на зустрічі з Макроном 19 серпня

"І це те, у що Макрон і інші західні лідери просто ніколи не повірять, бо вони закономірно вважають світ, в якому знаходяться, престижним і таким, що визначає майбутнє. Тому ці люди ніколи один одного не зрозуміють і Путін нікуди не повернеться", – резюмував Портников.

Портников сказав, чому Путін не повернеться в "вісімку" replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон заявив, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Примітно, що в своїй вступній промові на зустрічі з Путіним Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликавши поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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