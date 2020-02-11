"Путін не дивиться на інтереси!" Казарін розповів, як досягти миру в Україні

Війна України з Росією йде не за фізичне виживання, а за питання, пов'язані з самоідентифікацією і самоактуалізацією. Водночас головне очікування українського виборця, як показують результати останніх соцопитувань, залишається незмінним – він все так само чекає миру.

Однак, на відміну від того ж Путіна, українські політики, орієнтуючись на соціологію, не здатні ухвалити потрібні рішення, щоб домогтися припинення війни. Такою думкою поділився журналіст і публіцист Павло Казарін на своїй сторінці у Facebook.

"На одній шальці терезів у обивателя побутовий комфорт і витрати держбюджету, загальна тривожність і ризики для життя в разі нової мобілізації. А на іншій лежать категорії незалежності й суверенітету, символічний контур і національно-визвольна боротьба", – наводить він приклад.

Павло Казарін

А ось запит на мир і може бути відображенням цієї ситуації, в рамках якої обиватель відмінно розуміє, якими витратами супроводжується війна.

"Але водночас він не цілком вловлює, що саме йому дістанеться за підсумком перемоги. Класична історія про синицю в руках і журавля в небі, якого, до того ж, потрібно ще зуміти розгледіти?" – додає журналіст.

І це принциповий момент, особливо підкреслює він. Адже якщо в країні порядок влади формує соціологія, то її керівництво завжди буде зосереджене на подібних тактичних миттєвих рішеннях, які не передбачають ніяких далекоглядних стратегій.

Однак саме сміливість ухвалювати непопулярні рішення відрізняє політика від державного діяча.

"Це робить демократії уразливими перед авторитарними режимами. Тому що російське керівництво не залежить від настроїв своїх виборців. Воно може дозволити собі не озиратися на чужі бажання – і зосередитися на своїх власних. Не скупитися у виборі засобів і методів – і розтягувати війну проти України на роки і мільярди", – стверджує публіцист.

Тоді як українське керівництво, на його думку, щоразу змушене складати один і той же іспит – на послідовність і далекоглядність, розсудливість і відповідальність.

"Тому що велика спокуса поступитися миттєвим бажанням – відправивши в топку історії все те, що здатне подарувати країні шанс на майбутнє. І тоді наступному поколінню доведеться починати все з нуля", – підсумував Казарін

Як писав OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, поки що президент РФ Володимир Путін перебуває на своїй посаді, Україні буде важко вести успішні переговори по Донбасу і переписати Мінські угоди.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал