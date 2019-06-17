Путін не дає спокійно спати? В ЄС розробили план дій по Чорному морю

Рада Європейського союзу ухвалила висновки щодо регіонального співробітництва ЄС в Чорному морі.

Так, відзначається важливість використання нових можливостей для економічного розвитку, стійкості і зв'язку в регіоні і за його межами, повідомила прес-служба Ради.

"Рада підтверджує свою давню прихильність зміцненню процвітання, стабільності і стійкості в Чорноморському регіоні. Вона підкреслює зростаюче стратегічне значення Чорноморського регіону для ЄС і закликає до розширення участі ЄС в регіональному співробітництві з ініціативою "Чорноморська синергія", - йдеться в повідомленні.

Фокус

У той же час Рада заявила, що як і раніше стурбована проблемами безпеки в Чорноморському регіоні.

"Повага міжнародного права, зокрема щодо принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС і його політика невизнання незаконної анексії Криму мають основоположне значення для підходу ЄС до регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні", - уклали в Раді ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Росією.

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