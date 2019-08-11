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Путін наривається: Київ запротестував через вояж до Криму на мотоциклі

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Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з несанкціонованим візитом президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим 10 серпня.

Відповідну заяву опублікувала прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

"Ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідування російськими посадовими особами тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", – відзначили дипломати.

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МЗС відповів на вояж Путіна до Криму

МЗС відповів на вояж Путіна до Криму

"Спроби російської сторони і мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських чиновників є нікчемними", – додали в МЗС.

Крім того, у відомстві підкреслили, що Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін приїхав на мотоциклі в Севастополь в суботу, 10 серпня, для участі в шоу російських байкерів "Нічних вовків".

Росіян розлютила пафосна витівка лідера країни. У мережі його назвали "клоуном" і "старою кокеткою".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Крим
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