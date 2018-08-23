МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

"Путін наривається": Гриценко сказав, чого доб'ється лідер РФ блокадою в Азові

3.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін наривається на все більші санкції з боку Заходу через свої "зарубіжні" дії.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу "ТВ5" (Запоріжжя), викладаючи своє бачення вирішення проблеми блокади з боку росіян українських портів в Азовському морі.

"У цій конкретній ситуації потрібні не тільки українські, а й міжнародні зусилля - кооперація з іншими. Політика Путіна і в Сирії, і в Британії, і ще десь - він наривається-наривається", - зазначив Гриценко.

"І ви бачите - санкції збільшуються-збільшуються, вони зачіпають вже олігархат біля нього, вони вже метушаться", - додав політик.

Читайте також на OBOZREVATEL думки інших експертів з приводу дій Росії в Азовському морі.

Особи
Анатолій ГриценкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги