"Путін наривається": Гриценко сказав, чого доб'ється лідер РФ блокадою в Азові

Президент Росії Володимир Путін наривається на все більші санкції з боку Заходу через свої "зарубіжні" дії.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу "ТВ5" (Запоріжжя), викладаючи своє бачення вирішення проблеми блокади з боку росіян українських портів в Азовському морі.

"У цій конкретній ситуації потрібні не тільки українські, а й міжнародні зусилля - кооперація з іншими. Політика Путіна і в Сирії, і в Британії, і ще десь - він наривається-наривається", - зазначив Гриценко.

"І ви бачите - санкції збільшуються-збільшуються, вони зачіпають вже олігархат біля нього, вони вже метушаться", - додав політик.

Читайте також на OBOZREVATEL думки інших експертів з приводу дій Росії в Азовському морі.