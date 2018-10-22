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Путін наказав російському уряду запровадити санкції проти України

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ".Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 22 жовтня, підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". В документі не зазначено, які саме санкції будуть запроваджені, - це має визначити уряд РФ. Також він має скласти перелік громадян та підприємств, проти яких вони будуть запроваджені. Усі інші органи влади в Росії мають врахувати ці заходи.

У документі йдеться, що санкції будуть запроваджені в цілях захисту національних інтересів РФ та у відповідь на санкції з боку України. Цей указ набирає чинності з 22 жовтня та буде скасований лише за умови скасування санкцій, які Україна запровадила проти росіян.

Нагадаємо, що Україна запроваджувала санкції проти РФ, починаючи з березня 2014 року. Вони включають заходи проти підприємств та фізичних осіб. Також Україна заблокувала деякі російські інтернет-сервіси та заборонила окремі російські ЗМІ. Зараз в українському санкційному списку знаходиться понад 1700 фізичних та 700 юридичних осіб з Росії.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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