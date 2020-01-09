Путін нагрянув у Крим і влаштував "побоїще": з'явилася реакція України

Україна висловила протест у зв'язку з незаконним візитом глави РФ Володимира Путіна в анексований Крим.

Речник МЗС Катерина Зеленко в Twitter наголосила на "неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", – написала вона.

Путін відвідав окупований Крим

У зв'язку Із з Черговий неузгодженім з Україною візітом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчання Північного и Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. - Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 9 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі.

На навчаннях виконували ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram