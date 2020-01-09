Головна Новини
9 січня • оновлено в 23:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін нагрянув у Крим і влаштував "побоїще": з'явилася реакція України

3.9т
Читати матеріал російською

Україна висловила протест у зв'язку з незаконним візитом глави РФ Володимира Путіна в анексований Крим.

Речник МЗС Катерина Зеленко в Twitter наголосила на "неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", – написала вона.

Новини
"Облом труби": Портніков пояснив поразку Путіна з "Турецьким потоком"

Путін відвідав окупований Крим

Путін відвідав окупований Крим

Як писав OBOZREVATEL, Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі.

На навчаннях виконували ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Катерина Зеленко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
12
17
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И с чего он незаконный? Гражданин России может беспрепятственно посещать территории России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Фесенко Дмитро
Фесенко Дмитро
Впору нотную тетрадь высылать а не каждый раз по одной ноте... А если присмотреться то становиться понятно что такие сообщения делаются для определенной публики.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
De Paco Viro
De Paco Viro
Общепризнанные нормы и принципы международного права осуждают насильственное свержение (государственные перевороты) законно избранной власти.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
an and
an and
De Paco Viro, бред какой то пишите! Переворот был только в России. Янукович бежал и вместо него был и.о. согласно Конституции. И законна избранная Верховная рада его и уполномочила, и назначила выборы, где народ, согласно конституции опять же, выбрал Порошенко! Что непонятного, зомбированные вы росТВ! Изучайте факты и включайте голову
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги