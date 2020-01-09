Путін нагрянув у Крим і влаштував "побоїще": з'явилася реакція України

Україна висловила протест у зв'язку з незаконним візитом глави РФ Володимира Путіна в анексований Крим.
Речник МЗС Катерина Зеленко в Twitter наголосила на "неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах".
"Це грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", – написала вона.
Путін відвідав окупований Крим
У зв'язку Із з Черговий неузгодженім з Україною візітом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчання Північного и Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту.- Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 9 січня 2020 р
Як писав OBOZREVATEL, Путін прибув в окупований Крим, щоб спостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі.
На навчаннях виконували ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами "Калібр" і гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал". У навчаннях були задіяні понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літаків.
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