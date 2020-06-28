Путін може влаштувати Зеленському дострокові вибори: Маломуж розкрив план

Президент РФ Володимир Путін може спробувати ініціювати дострокові вибори президента в Україні, але це буде складно провернути.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Це дуже складна схема. Але я знаю всі її нюанси. Тут цілий комплекс заходів, що створює для перевиборів певні умови. Наприклад, різке падіння економіки, яке потягне за собою зубожіння людей. Можуть виникати протистояння на будь-якому грунті: національному, радикальному. Це все – величезна комплексна робота, яка зараз проводиться по Україні", – пояснив він.

Маломуж зазначив, що в 2014 році після російського військового вторгнення Україні вдалося зберегти країну завдяки консолідації суспільства і нових орієнтирів в економіці.

"Не можна пасивно дивитися на те, як Путін намагається втілити свої плани по Україні. Ми повинні створювати такі умови, щоб цим планам не судилося збутися. Якщо ж станемо тільки скаржитися на те, що на нас нападають, то Путін переможе", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Маломуж сказав, що НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.