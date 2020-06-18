Путін може зчинити нову колотнечу з водою в Криму, – Піонтковський

Президент РФ Володимир Путін може зчинити нову "колотнечу" в окупованому Криму через постачання води на півострів.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

"У ситуації економічної катастрофи, коли ще не вилізли з епідеміологічної, в логіці самого Путіна зчинити таку колотнечу означає відвернути увагу від усіх проблем. Але він до кінця не розуміє, що реакція Заходу цього разу буде іншою", – сказав він.

Водночас Піонтковський зазначив, що Москва не зважиться почати збройний конфлікт, адже тоді це означатиме закінчення режиму в Кремлі.

"Але останнім часом мене насторожують заяви українського керівництва щодо води в Крим. Вони починають: "Крим окупований, окупаційна адміністрація відповідає за все, що там відбувається, тому давати воду окупантам – це означає підтримувати армію там". Тобто звучать правильні заяви. А потім вкидається така теза: "Але, з другого боку, ми ж повинні подумати, що там же наші – українці". Це підленьке лицемірство", – додав політолог.

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