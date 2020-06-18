Путін може зчинити нову колотнечу з водою в Криму, – Піонтковський
Засуха в Криму
Президент РФ Володимир Путін може зчинити нову "колотнечу" в окупованому Криму через постачання води на півострів.
Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.
"У ситуації економічної катастрофи, коли ще не вилізли з епідеміологічної, в логіці самого Путіна зчинити таку колотнечу означає відвернути увагу від усіх проблем. Але він до кінця не розуміє, що реакція Заходу цього разу буде іншою", – сказав він.
Водночас Піонтковський зазначив, що Москва не зважиться почати збройний конфлікт, адже тоді це означатиме закінчення режиму в Кремлі.
"Але останнім часом мене насторожують заяви українського керівництва щодо води в Крим. Вони починають: "Крим окупований, окупаційна адміністрація відповідає за все, що там відбувається, тому давати воду окупантам – це означає підтримувати армію там". Тобто звучать правильні заяви. А потім вкидається така теза: "Але, з другого боку, ми ж повинні подумати, що там же наші – українці". Це підленьке лицемірство", – додав політолог.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі розповіли, що в Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене лише на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.
Також американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавірусу, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом нестачі води в Криму.
У МЗС України повідомили, що воду в анексований Росією Крим дадуть тільки після деокупації півострова.