Путін може влаштувати ескалацію не лише на Донбасі, – Клімкін

Президент Росії Володимир Путін підніматиме ставки і може влаштувати військову ескалацію в Україні за межами Донбасу.

Як заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, у деяких сценаріях ймовірність ескалації з боку РФ достатньо велика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не хочу нікого лякати,.. але я вважаю, що в деяких сценаріях можливість ескалації +/- 50%", – підкреслив він.

На думку Клімкіна, Путін перебуває в ситуації, коли йому потрібно підвищувати ставки, і він готується до зовсім нової фази торгівлі, "а на столі великий пасьянс".

Він додав, що в президента Росії зараз ситуація найгірша за останні роки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин завив, що Україні варто бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексований Крим.