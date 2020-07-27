Коментатори телефонної розмови президентів України і Росії зупиняються насамперед на розбіжностях, які пов'язані із домовленостями про припинення вогню на Донбасі.

Але намагатися зрозуміти, що про це припинення вогню насправді думають Зеленський і Путін немає сенсу з однієї простої причини: ніякого довготривалого припинення вогню просто не буде, пише Віталій Портников для Еспресо.

Припинення вогню не вигідно Путіну з тієї простої причини, що позбавляє його важливого важеля впливу на Україну. Воно є можливим тільки у тому випадку, якщо у Кремлі підготують план широкомасштабної дестабілізації ситуації по всій Україні – з вибухами, терористичними актами та замахами на політиків і громадських діячів. Або якщо у Москві вирішать вторгнутися в Україну на інших ділянках російсько-українського кордону. Але тоді нам буде точно не до припинення вогню.

Для Зеленського припинення вогню – чергова можливість продемонструвати своєму електорату, що він намагається припинити війну, робить для цього все, що є можливим. Ну а якщо припинення вогню не протримається довго – що ж, винен буде Путін. Так що для Банкової історія з припиненням – просто чергова спроба вплинути на негативні рейтинги глави держави та його віртуальної партії.

Тому думати треба не про наслідки припинення вогню. А про те, що Путін наполегливо продовжує наполягати на нелегітимності місцевих виборів в Україні і на те, що їхнє проведення – вихід України з Мінських угод. Кілька днів тому з такою заявою виступили у російському дипломатичному відомстві. Тепер те ж саме під час розмови із Зеленським повторив і сам Путін. Навіщо? Адже російський президент прекрасно знає, що проведення місцевих виборів в Україні не має ніякого відношення до виборів на окупованих територіях. І що проведення виборів на окупованих територіях пов'язано із виконанням Мінських угод. Навіть якщо дивитися на ситуацію з точки зору Кремля, ясно, що спочатку повинні бути зроблені конкретні кроки, внесені зміни у законодавство, навіть - як кажуть в Москві – до Конституції. І вже потім – вибори на Донбасі.

До виборів на всій решті української території все це ніякого стосунку не має. Взагалі. Але Путін із очевидною регулярністю наполягає на цій тезі. Чому?

А тому, що “відповіддю народних республік” на місцеві вибори в Україні можуть стати свої “вибори” до місцевих органів влади. Швидше за все, саме про це думають в Кремлі - щоб на окупованій території з'явилася своя “легітимна” місцева влада. А як вона може з'явитися, якщо цього не допускають Мінські угоди? А в разі, якщо Україна вийшла з Мінська!

Ось і вся російська логіка. Ось навіщо Кремлю розмови про український “вихід” – це можливість провести свої вибори! І ось навіщо Кремлю погоджуватися з припиненням вогню - “порушення” цієї угоди українською стороною стане прекрасним пропагандистським тлом і для призначення цих незаконних виборів, і для їхнього проведення.

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