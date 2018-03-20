Путін може поступитися на Донбасі: названа єдина умова

Президент Росії Володимир Путін зважиться на поступки по Донбасу лише, якщо захоче налагодити відносини з Європою.

Українського напрямку для Путіна не існує як окремого, вважає російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський, передає "Апостроф".

"Для нього існує проблема: чи хоче він організувати розрядку з Заходом, зняти санкції, відновити якісь спокійні відносини або не хоче. І проблема Донбасу тут є важливою умовою. Якщо він хоче в принципі розгорнути курс і налагодити з Євросоюзом якісь відносини, як мінімум зняття санкцій, то, природно, будуть зрушення на Донбасі. Якщо він цього не хоче, то ніяких зрушень не буде", - вважає Радзіховський.

Як повідомляв "Обозреватель", російський журналіст заявив, що доля державності України в руках Путіна.