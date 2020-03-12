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12 березня • оновлено в 11:31
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/ Політика

Путіну знадобиться нова війна: військовий експерт назвав дату загострення на Донбасі

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Різке падіння ціни на нафту марки Brent може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до ескалації конфлікту на Донбасі восени цього року.

Таку думку висловив військовий оглядач Михайло Жірохов для видання "Апостроф". За його словами, економічна криза настане ближче до вересня, тому що зараз впали ф'ючерси на ту нафту, яка буде поставлятися через два-три місяці.

"Тому восени на Донбасі може початися загострення - якраз в той період, коли Кремлю треба буде "заливати" бюджет. "Маленька переможна війна" може знадобитися Путіну десь в листопаді", – вважає Жірохов.

"Маленька переможна війна" може знадобитися Путіну в листопаді

"Маленька переможна війна" може знадобитися Путіну в листопаді

Він додав, що для розгортання активних військових дій треба мінімум 3-4 місяці звозити боєприпаси, перекидати частини.

"Отже, підготовка до "маленької переможної війни" матиме певні маркери. І наша розвідка, і американська будуть їх відслідковувати, адже кожні 2-4 дні над Кримом і Донбасом "висить" американський безпілотник. Якщо ці маркери з'являться, то на них буде реакція – ще на рівні підготовки до вторгнення ", – запевнив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
АТО на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
війна нафта Донбас
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сибирский ватник
сибирский ватник
В этой стране одни Настрадамусы живут .Вон,даже Сенцов "предрек крах России."
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
руки в гору, кклы!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обозреватель же писал что сразу после ЧМ 2018 Путин масштабно нападёт) Почему именно этой осенью?
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