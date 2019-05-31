"Путін – маніяк!" Геращенко попередила Україну про кривавий сценарій Кремля

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка є членом команди п'ятого президента України Петра Порошенка, вважає президента Росії Володимира Путіна маніяком.

Про це вона заявила під час з'їзду оновленої партії Порошенка "Європейська солідарність" у Києві, повідомляє "Українська правда". Там, перераховуючи його досягнення за п'ять років президентства, вона особливо виділила те, що "вдалося зупинити проект "Малоросія" – один із найстрашніших, кривавих сценаріїв, задуманих Путіним".

"Зараз новообрана команда, її голоси запитують суспільства: "Ви що думаєте – Путін маніяк?". Так, я думаю, що Путін – маніяк. Тому що тільки маніяк може планувати розчленувати дружню країну, вкрасти Крим, відшматувати Донбас", – заявила вона.

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Ірина Геращенко Гордон

Крім того, вона заявила, що тільки така людина може утримувати заручників і насолоджуватися горем їх сімей, а також спокійно знати про те, що Донбас на сьогодні входить до трійки найбільш замінованих частин світу.

За словами Геращенко, Путін поставив собі інший сценарій. "Не вдалася "Новоросія" - побудуємо "Малоросію", – заявила вона.

"Що таке "Малоросія" в цій гібридної війні? По крапельці отрути – зокрема, через ЗМІ – будуть отруювати суспільство репліками на кшталт "Яка різниця?", "Давайте не розколювати країну" і т.д. для одного і ключового: вбити нашу національну ідею, що це – Україна. І не просто сильна і незалежна, а Україна в ЄС і НАТО", – сказала вона.

Також Геращенко обурилася, що нова влада не вимагає від Путіна звільнити полонених, звільнити Крим і Донбас, "тому що Путін (для них) не маніяк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Геращенко висловила обурення затриманням двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент президента України Володимира Зеленського.

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