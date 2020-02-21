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21 лютого • оновлено в 11:56
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Юрій Андрухович
Юрій Андрухович
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Путін – малокультурний чоловік, і це дуже небезпечно

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В інтерв’ю ТАСС президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – "один народ". "Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия", сказав він.

Глава РФ також вживав неправильний наголос в слові "українці" на літеру "а". "Вообще, укрАинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы", заявив Путін.

Це такий дрімучий рівень, що просто руки опускаються.

Ніби стільки разів давали відповідь, але якщо людина не хоче почути, не хоче цього переглянути… Втім, не хоче із зрозумілих причин. Це невіглас, який насправді прикидається невігласом. Він абсолютно свідомо дезінформує. Це один з основних методів його діяльності – брехати.

Якщо людина на брехні збудувала всю свою кар’єру – і до того, як стала президентом, і вже ставши ним, - це вже увійшло в хронічну стадію.

Володимир Путін

Володимир Путін

Звичайно, це дуже погано і дуже небезпечно, тому що його комунікаційні можливості надзвичайно великі в силу його статусу. Насправді, цю нісенітницю ми б не мали обговорювати – ну, сказав собі щось там малоосвічений і малокультурний чоловік. Добре, то таке. Ми не почули. Але тут ми не можемо не почути. І це погано.

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Що стосується наголосу "укрАїнці". Правильно говорити "украЇнці", і це правило присутнє також і в нормах російської мови. "УкрАїнці" - це розмовне. Це так само, як казати "на" Україні", а не "в" Україні. Але для того і існують словники, які цю розмовну практику виправляють.

Ми – украЇнці відколи ми так себе назвали. Це серйозна, тонка і дуже складна історична тема, про яку треба читати цілий цикл лекцій. Але це важко використовувати як контрпропаганду і боротися з путінською дезою.

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Автор
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Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Історія України
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Коли говорить Ю. Андрухович, малограмотний майор може запхати язика в дупу і мовчати в шматку.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Ми – украЇнці відколи ми так себе назвали." А видколи? ".. В ранний период ...(от середины XIV до середины XV века), в деловом языке канцелярии великих князей литовских — западнорусском письменном языке — для обозначения пограничных со Степью земель используется слово «украина»[62][63], а местных жителей называют «украинниками», или «людьми украинными»[64]. ... В письме от 1500 года к крымскому хану Менгли-Герею великий князь литовский называет «нашими украинами» Киевскую, Волынскую и Подольскую земли[65], в привилее 1539 года на сооружение замка в Киевском Полесье (далеко от границ с «Диким Полем») мотивируется пользой таких замков «на Украине»[66]..." С 15 века появился термин *украинники*, Москва была уже 400 лет!
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