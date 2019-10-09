Путін крупно підставив Зеленського: розкрито підлість зі справою МН17

Рішення парламенту Нідерландів провести додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі – політична відповідь на видачу Росії одного з винуватців аварії Володимира Цемаха.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо". Він додав, що українське керівництво нічого не зробило для того, щоб продемонструвати Гаазі своє розуміння ситуації та готовність до співпраці.

"Здавалося б, обставини цієї ситуації давно розслідувані, нічого нового нідерландським парламентарям дізнатися не вдасться. Проте їхнє рішення – природна політична відповідь на видачу одного з учасників знищення малайзійського пасажирського лайнера, Володимира Цемаха, російській стороні. У Нідерландах це рішення президента України викликало вибух обурення", – зазначив Портников.

Він розкритикував Зеленського через те, що під час візиту до США у нього не знайшлося часу на зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який, ризикуючи своєю репутацією, провів через парламент угоду про асоціацію ЄС із Україною.

"Позиції прем'єра щодо питання відповідальності України за видачу Цемаха і так були не дуже сильними. Але після поведінки Зеленського у Нью-Йорку від них взагалі нічого не залишилося. Уряд був проти продовження розслідування про ситуацію з відкритим небом у 2014 році. Але депутати до нього не прислухалися. Взагалі. І це – тільки початок українського поразки в Гаазі", – підкреслив журналіст.

А також додав, що тепер стає більш очевидним сенс спецоперації, у якій Володимир Путін майстерно використав недосвідченість Володимира Зеленського.

"Видача Цемаха – це не тільки можливість для російського керівництва уникнути відповідальності за знищення пасажирського літака. Це ще й можливість розділити відповідальність із Україною", – вважає Портников.

Він упевнений, що тепер розслідування нідерландського парламенту цілком може прийти до висновків, що Україна нарівні з Росією несе відповідальність за загибель літака, а значить, повинна компенсувати втрати родичів жертв.

"Так, усі розумітимуть, що це – політичний висновок, помста за Цемаха і зрив справжнього розслідування. Але на суді в Гаазі Україна ризикує опинитися не в ролі обвинувачки, а в ролі обвинуваченої", – підсумував журналіст.

Катастрофа MH17

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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