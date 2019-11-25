Путін "кошмарить" Європу: Хомчак пояснив, навіщо Росії Крим

Крим необхідний Росії виключно для того, щоб розмістити там свою військову базу і наводити страх на Європу і Північну Африку.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Крим Росії необхідний зовсім не для того, щоб турбуватися про людей, які там живуть, і навіть не як місце відпочинку для росіян. Він розглядається як російська військова база, потужна, яка повинна "кошмарити", назвемо це так, всю Європу, Північну Африку, і повинен дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі", – заявив Хомчак.

"Я не помилився – саме в Середземному морі. Росія сьогодні намагається позиціонувати, що Чорноморський басейн – це вже мало не їхні внутрішні води. Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, як би Росія не хотіла з ними зблизитися. Там є країни НАТО – Румунія і Болгарія. з начальником штабу Румунії тільки що розмовляв, він повністю підтримує співпрацю з нами. Тому Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили будуть випробувати свої можливості і своє терпіння", – пояснив він.

З особистого архіву Руслана Хомчака

Як писав OBOZREVATEL, раніше Хомчак заявив, що питання окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим.

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