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30 жовтня • оновлено в 22:28
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Путін їдко висловився про скандал із Зеленським у Золотому

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Глава РФ Володимир Путін висловився про словесну перепалку президента України Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому.

"Я не думаю, що я маю право давати оцінки діям президента України, особливо в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, природно, не схожий, але чи зможе він упоратися з ними, мені зараз важко сказати", - заявив Путін.

За словами глави РФ, йому важко сказати, наскільки правильно Зеленським була обрана форма спілкування "на лінії зіткнення вмовляти людей, які відмовляються підкорятися його наказам".

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"Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано ним публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити", - додав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Нагадаємо, нещодавно Зеленський поскандалив з добровольцями в Золотому, де в результаті відбулося розведення військ. OBOZREVATEL розбирався в тому, чого чекати далі на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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