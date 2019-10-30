Путін їдко висловився про скандал із Зеленським у Золотому

Глава РФ Володимир Путін висловився про словесну перепалку президента України Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому.

"Я не думаю, що я маю право давати оцінки діям президента України, особливо в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, природно, не схожий, але чи зможе він упоратися з ними, мені зараз важко сказати", - заявив Путін.

За словами глави РФ, йому важко сказати, наскільки правильно Зеленським була обрана форма спілкування "на лінії зіткнення вмовляти людей, які відмовляються підкорятися його наказам".

"Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано ним публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити", - додав він.

Зеленський і Путін

Нагадаємо, нещодавно Зеленський поскандалив з добровольцями в Золотому, де в результаті відбулося розведення військ. OBOZREVATEL розбирався в тому, чого чекати далі на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!