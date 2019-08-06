"Ящик Пандори відкрито": генерал закликав Україну розробити смертоносні ракети

Вихід з Договору по ракетах середньої і меншої дальності (ДРСМД) вигідний як Росії та Сполученим Штатам, так і Україні.

Зробивши такий крок, Москва і Вашингтон "відкрили ящик Пандори", заявив OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Коментуючи заяву президента Росії Путіна, який звинуватив США у виході з ДРСМД, генерал зауважив: "Мета такої заяви – по-перше, в черговий раз звинуватити американців, по-друге, продемонструвати елементи миротворчості та, по-третє, підспудно натякнути, мовляв, давайте передомовлятися".

Володимир Путін, Дональд Трамп Офіційний сайт президента РФ

На думку Романенка, США зацікавлені у виході з ДРСМД не менше, аніж Росія. "Вони теж зацікавлені в тому, щоб розвивати озброєння і отримувати дивіденди з безпеки. Тому вони теж вдосконалюють свою ракетну зброю, звинувачуючи Росію в тому, що вони порушують договір".

Генерал додав: в цьому питанні важливу роль відіграє і економічний аспект. "Американці розуміють, що, якщо буде гонка озброєнь, то, швидше за все, росіяни не витримають", – сказав він.

І, нарешті, взаємні звинувачення, заяви про намір вийти з ДРСМД і, власне, вихід грають на руку і Путіну, і Трампу, - переконаний генерал. "Це сприяє підняттю іміджу лідера, це потрібно обом, але у Трампа вибори наступного року", – зауважив він.

Разом з тим Романенко підкреслив: де-факто скасувавши ДРСМД, "виховуючи один одного, вони відкрили ящик Пандори".

Зокрема, він нагадав про те, що ДРСМД стримував і Україну від виробництва ракет, дальність яких перевищує 300 кілометрів. В сьогоднішніх же умовах Україна отримала моральне право не дотримуватися цієї заборони. "Треба набиратися сміливості, політичної жорсткості, сили і заявляти, що в умовах війни ми не будемо обмежувати свої ракети дальністю 300 кілометрів", – підкреслив генерал.

Як писав OBOZREVATEL, Путін звинуватив США в тому, що їх вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності нібито поставив світ перед новою нестримною гонкою озброєнь.

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