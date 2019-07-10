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Таємна угода Путіна з США: генерал попередив Україну

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Між президентом США і президентом Російської Федерації можуть існувати "сепаратні домовленості" щодо України.

"Я не виключаю, що у Путіна були якісь домовленості з Трампом", – сказав OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

У цьому контексті він нагадав про те, як президент США заявив про те, що "Крим російський, тому що там розмовляють російською". "Звичайно, потім ці речі дезавуювали, відома позиція і його партії, і Конгресу, і офіційного Вашингтона – про те, що анексія Криму та тимчасова окупація Донбасу не визнається. Але у великій геополітиці є багато непублічних речей", – зауважив генерал.

Володимир Путін, Дональд Трамп на саміті G20 в Осаці

Володимир Путін, Дональд Трамп на саміті G20 в Осаці

Офіційний сайт президента РФ

На його думку, найбільшою загрозою є те, що "про Україну говорять без України", як це було, наприклад, "на останньому саміті G20 і перед цим на переговорах у форматі Росія-Франція-Німеччина". "Це неприпустимо. Є загроза певних сепаратних домовленостей на шкоду національним інтересам України", – заявив він.

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Слово за Трампом: Путін розкрив перші домовленості після зустрічі

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю американському режисеру Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну" Путін заявив про те, що нібито в 2014 році досяг домовленостей по Україні з президентом США Обамою. У чому полягали ці домовленості, він не уточнив.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Василь Богдан Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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