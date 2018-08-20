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"Відбувається гра": в Україні підбили підсумки переговорів Путіна і Меркель

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Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах у Берліні не дійшли згоди в питанні України, але російський лідер продовжує домагатися максимально виграшного для себе рішення щодо Донбасу.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко. Експерт нагадав, що зустріч проходила за зачиненими дверима, і сторони не робили заяв за її підсумками.

"Дуже часто останнім часом домовляються без України про Україну. Швидше це свідчило, що мала бути конкретна розмова про процедури і нюанси, які не варто виносити на світло, бо вони дуже чутливі. Той факт, що не було спільної прес-конференції після зустрічі, свідчить, що вони не дійшли згоди з усіх питань... Це в першу чергу Донбас", - заявив Кравченко.

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За оцінками експерта, зараз "відбувається певна гра", в якій Путін намагається використовувати весь свій позитивний імідж, здобутий після чемпіонату світу з футболу.

"Це гра напередодні Генасамблеї ООН, яка буде у вересні, і в цій грі Путін намагається продавити максимально виграшний для себе порядок денний і план врегулювання на Донбасі", - пояснив він.

Кравченко також звернув увагу на "певну безініціативність Києва" в питанні конфлікту на Донбасі.

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"Ми намагаємося через своїх лобістів, через США, через Німеччину певним чином впливати на порядок денний і на правила гри, але в цій грі більше можливостей і більше ініціативи на боці Путіна. Він намагається впливати сильніше і проштовхувати свій план врегулювання, який буде вигідний Москві", - підсумував експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповів про всі подробиці переговорів Ангели Меркель і Володимира Путіна, в ході яких, окрім Донбасу, обговорювалася також низка інших тем.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ПутінАнгела МеркельВалерій Кравченко
Місце
НімеччинаБерлін
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
О чем говорили не известно, заявлений никаких не делали, но укроиксперд ЗНАЕТ шо главным вопросом Донбасс был)))))) клоуны.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Нам про хозяев для хохлов Какой-то пидор что-то тявкнул В Ростове есть один такой С похожею в бошке, такой же вавкой)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
На этой встрече основные моменты были посвящены совместному противодействию американской экономической экспансии, а украину решено заморозить до выборов, там видно будет, кто к власти придет и как к этому отнесутся хозяева хохлов - США.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, мудак, ты по глобусу, где кроме вашего с немчурой третьего рейха ничего на планете нет, гадал или просто будун со стекломоя не прошел, на похмел разжиться у куратора пытаешься?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат = педераст на службе педофилу, место свое помни, свтинособака
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