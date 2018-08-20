"Відбувається гра": в Україні підбили підсумки переговорів Путіна і Меркель

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель на переговорах у Берліні не дійшли згоди в питанні України, але російський лідер продовжує домагатися максимально виграшного для себе рішення щодо Донбасу.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко. Експерт нагадав, що зустріч проходила за зачиненими дверима, і сторони не робили заяв за її підсумками.

"Дуже часто останнім часом домовляються без України про Україну. Швидше це свідчило, що мала бути конкретна розмова про процедури і нюанси, які не варто виносити на світло, бо вони дуже чутливі. Той факт, що не було спільної прес-конференції після зустрічі, свідчить, що вони не дійшли згоди з усіх питань... Це в першу чергу Донбас", - заявив Кравченко.

За оцінками експерта, зараз "відбувається певна гра", в якій Путін намагається використовувати весь свій позитивний імідж, здобутий після чемпіонату світу з футболу.

"Це гра напередодні Генасамблеї ООН, яка буде у вересні, і в цій грі Путін намагається продавити максимально виграшний для себе порядок денний і план врегулювання на Донбасі", - пояснив він.

Кравченко також звернув увагу на "певну безініціативність Києва" в питанні конфлікту на Донбасі.

"Ми намагаємося через своїх лобістів, через США, через Німеччину певним чином впливати на порядок денний і на правила гри, але в цій грі більше можливостей і більше ініціативи на боці Путіна. Він намагається впливати сильніше і проштовхувати свій план врегулювання, який буде вигідний Москві", - підсумував експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповів про всі подробиці переговорів Ангели Меркель і Володимира Путіна, в ході яких, окрім Донбасу, обговорювалася також низка інших тем.