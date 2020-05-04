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4 травня • оновлено в 11:49
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Путін хотів захопити 9 областей України: дипломат сказав навіщо

10.3т
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Президент Росії Володимир Путін хотів захопити щонайменше дев'ять областей України, коли почав військову агресію проти неї ще в 2014 році.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив колишній український дипломат Дмитро Чекалкін. Свою думку він обґрунтував даними карти одного з міжнародних інститутів, яка відображає прогноз розвитку економіко-промислової діяльності в світі до 2025 року.

"На тій карті були позначені перспективні регіони з урахуванням економічних, геополітичних, кліматичних факторів. Яскравим зеленим кольором – ті, які можуть виявитися в дуже вигідному положенні з точки зору продовольчої кризи. Таким кольором були відзначені саме всі дев'ять "областей Новоросії", на які свого часу робив замах Путін – від Чернігова до Одеси", – пояснив він.

Путін хотів захопити 9 областей України – Чекалкін

Путін хотів захопити 9 областей України – Чекалкін

За словами дипломата, захоплення цих регіонів для глави держави-агресора стає все більш значущим. Розраховувати ж на те, що він залишить це і "під якимись чарами" президента України Володимира Зеленського відступить від своїх планів – вкрай безглуздо.

"То була абсолютно безвідповідальна заява (Зеленський прийшов до влади з гаслом, що закінчить війну на Донбасі. – Ред.) Адже проблема не в тому, що ми припиняємо або не припиняємо стріляти. А в тому, що для Путіна головне завдання – знищення незалежної Української держави. Ось його бажання", – підкреслив Чекалкін.

Він зазначив, що на сьогодні ця проблема певною мірою загострюється.

"Нагадаю, що рік тому про "нашого кандидата в Україні" говорив шеф-редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов. Він сказав, що "наш кандидат – хаос. Хто приведе до цього хаосу – буде це Зеленський або Тимошенко – для нас це не має значення", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступною після Донбасу метою президента Володимира Путіна повинен стати і весь південь України, вважає ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Чекалкін Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Он был уверен (по информации его советников) что его михтамнетов хлебом и солью встретят. А во как получилось. Сейчас в бункере людоед плешивый прячетс. Нефть цена ниже Ноля, а углеводороды для ржавой бензоколонки это ВСЁ! Ещё и бунты во внутри на России намечаются в губерниях, султанатах, ханаматах.....
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